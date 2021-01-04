Індонезія зважилася на експеримент із вакцинації проти коронавірусу: щеплення передусім отримає працездатне населення віком 18–59 років, а не пенсіонери.

Завдяки цьому індонезійська влада хоче домогтися швидкого досягнення колективного імунітету та пожвавлення економіки, пише Bloomberg.

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Люди цієї категорії отримають щеплення відразу після вакцинації медпрацівників та держслужбовців. А інші країни під час вакцинації надають перевагу літнім людям, які більш вразливі до COVID-19.

Чому в першу чергу вакцинують молодих людей в Індонезії

Наразі Індонезія має доступ тільки до вакцини Sinovac, яку також отримає Україна. Місцева влада заявила, що поки у них "недостатньо даних про її ефективність для людей похилого віку, оскільки в клінічних випробуваннях у країні беруть участь люди віком 18–59 років".

У місцевому МОЗ заявили, що країна "не йде проти тренду", уточнивши, що влада чекає рекомендацій від регулювальних органів, щоб ухвалити рішення про вакцинацію літніх людей.

Науковці вважають, що така стратегія може уповільнити поширення хвороби, хоча й не вплинути на смертність, пише ЗМІ.

Молоді працездатні дорослі, як правило, більш активні, більш товариські та більше подорожують, тому ця стратегія має знизити передання інфекції в спільноті швидше, ніж вакцинація літніх людей,

– зазначили вони.

Водночас літні люди більше схильні до ризику серйозних захворювань і смерті, тож їх вакцинація теж важлива.

Зі свого боку економісти заявили, що успішна програма вакцинації, що охоплює приблизно 100 мільйонів представників працездатного населення, допоможе дати поштовх економіці, оскільки це відновить активну економічну діяльність.