В Індонезії блогерів одними з перших вакцинували від COVID-19. Таку ініціативу запровадили, щоб закликати молодь не боятися щеплення.

Уряд хоче переконати у необхідності вакцинації

Таким чином блогери потрапили до списку пріоритетних груп для щеплення від коронавірусу. Про це повідомила чиновниця Міністерства охорони здоров'я Індонезії Сіті Надія Тармізі, пише Громадське.

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В уряді сказали, що таке рішення є "обдуманою стратегією урядової комунікації". У міністерстві не уточнили кількість блогерів, які потрапили в чергу. Влада сподівається, що своїм прикладом вони переконають молодь вакцинуватися.

Довідка: індонезійці є одними з найбільших світових користувачів платформ соціальних мереж, таких як Facebook, Twitter та Instagram.

Тож не дивно, що уряд вирішив впливати на суспільство саме через блогерів.

Кому уже зробили щеплення

Одним із перших щеплення зробили телеведучому Рафі Ахмад, на якого підписані майже 50 мільйонів людей. У своєму блозі він вже опублікував відео, як йому вводять препарат і закликав підписників не боятися щеплення.

Зверніть увагу: Індонезія 13 січня розпочала кампанію з вакцинації китайським препаратом Sinovac. Президент країни Джоко Відодо першим отримав щеплення від COVID-19.

У грудні 2020 року в Індонезії провели опитування про готовність громадян пройти вакцинацію. На щеплення погодилися тільки 37% громадян, а 17% заявили, що точно не будуть вакцинуватися. В країні використовують вакцину CoronaVac китайської компанії Sinovac Biotech.