Це другий показник після Великої Британії. Найскладніша ситуація на островах Ява і Балі. Там закрили бари і ресторани.

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В Індонезії – рекордна смертність

Наразі в Індонезії – обмежене авіасполучення. В лікарнях не вистачає балонів з киснем та ліжкомісць.

Ми вже спостерігаємо найгірший сценарій. Очікуємо, що кількість заражень зростатиме до 60 тисяч нових випадків щодня,

– міністр морського господарства Індонезії Лухут Панджаітян.

За останню добу в Індонезії зареєстрували рекордну смертність від коронавірусу – понад тисячу. На кладовищі у передмісті Джакарти ніколи не бачили стільки трун. Місцеві працівники вимушені просити про допомогу простих жителів.

Відзначимо! Стало відомо, що Індонезія заборонить в'їзд іноземцям, які не вакциновані проти COVID-19, через поширення штаму Дельта.

В Індонезії рекордна смертність: дивіться сюжет

Коронавірус в Індонезії: останні дані