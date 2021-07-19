Це другий показник після Великої Британії. Найскладніша ситуація на островах Ява і Балі. Там закрили бари і ресторани.
Актуально Новини про коронавірус 19 липня: 9 місяців триває імунітет, неврологічні ускладнення у дітей
В Індонезії – рекордна смертність
Наразі в Індонезії – обмежене авіасполучення. В лікарнях не вистачає балонів з киснем та ліжкомісць.
Ми вже спостерігаємо найгірший сценарій. Очікуємо, що кількість заражень зростатиме до 60 тисяч нових випадків щодня,
– міністр морського господарства Індонезії Лухут Панджаітян.
За останню добу в Індонезії зареєстрували рекордну смертність від коронавірусу – понад тисячу. На кладовищі у передмісті Джакарти ніколи не бачили стільки трун. Місцеві працівники вимушені просити про допомогу простих жителів.
В Індонезії рекордна смертність: дивіться сюжет
Коронавірус в Індонезії: останні дані
- Станом на сьогодні, 19 липня, загалом в Індонезії зафіксували 2 911 733 випадків інфікування на коронавірус.
- З них – 74 920 смертельні випадки, водночас 2 293 875 хворих одужали.