Спостерігаємо найгірший сценарій, – в Індонезії пандемія COVID-19 б'є чергові рекорди

19 липня 2021 , 21:04
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Джерело:

24 канал

Штам Дельта вже відправив у кризу систему охорони здоров'я Індонезії. У країні щодня виявляють понад 40 тисяч інфікувань COVID-19.

Це другий показник після Великої Британії. Найскладніша ситуація на островах Ява і Балі. Там закрили бари і ресторани.

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В Індонезії – рекордна смертність

Наразі в Індонезії – обмежене авіасполучення. В лікарнях не вистачає балонів з киснем та ліжкомісць.

Ми вже спостерігаємо найгірший сценарій. Очікуємо, що кількість заражень зростатиме до 60 тисяч нових випадків щодня,
– міністр морського господарства Індонезії Лухут Панджаітян.

За останню добу в Індонезії зареєстрували рекордну смертність від коронавірусу – понад тисячу. На кладовищі у передмісті Джакарти ніколи не бачили стільки трун. Місцеві працівники вимушені просити про допомогу простих жителів.

Відзначимо! Стало відомо, що Індонезія заборонить в'їзд іноземцям, які не вакциновані проти COVID-19, через поширення штаму Дельта.

В Індонезії рекордна смертність: дивіться сюжет

Коронавірус в Індонезії: останні дані

  • Станом на сьогодні, 19 липня, загалом в Індонезії зафіксували 2 911 733 випадків інфікування на коронавірус.
  • З них – 74 920 смертельні випадки, водночас 2 293 875 хворих одужали.

Автор: Марія Савчук