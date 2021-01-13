Індонезія 13 січня розпочала кампанію з вакцинації китайським препаратом Sinovac. Президент країни Джоко Відодо першим отримав щеплення від COVID-19.

Після глави Індонезії ін’єкцію вакцини отримали також високопоставлені військовослужбовці, представники силових структур і служб охорони здоров'я. Про це повідомляє AP.

До речі Щоб запобігти новим пандеміям: створили універсальну вакцину проти усіх видів коронавірусу

Що відомо про масову вакцинацію

Індонезія стала першою країною у світі, яка видала дозвіл на екстрене застосування вакцини Sinovac Biotech за межами Китаю.

У найближчі місяці в країні почнеться масова вакцинація населення. Препарат від коронавірусу буде безкоштовним для всіх. Щоб вакцинувати дві третини жителів Індонезії двома дозами вакцини, необхідно майже 427 мільйонів доз.

Що відомо про вакцину Sinovac

Проміжні дані клінічних випробувань в Індонезії показали ефективність вакцини на рівні 65,3%.

Натомість у бразильському Інституті Бутантан під час клінічних досліджень встановили, що ефективність препарату складає 50,38%.

Вакцину від китайської компанії Sinovac Biotech закупить і Україна. На поставки 2 мільйонів доз договір підписали ще наприкінці грудня 2020 року.

Посередником при закупівлі вакцини Sinovac стане компанія "Лекхім", яку обрало МОЗ України. Посередника нібито вимагала китайська компанія-виробник.

"Лекхім" планує запустити виробництво вакцини Sinovac у 2022 році на своїх потужностях.