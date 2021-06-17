В Індонезії сотні медиків захворіли на COVID-19 після вакцинації препаратом від Sinovac

Понад 350 індонезійських лікарів та медичних працівників захворіли на коронавірусну інфекцію COVID-19, незважаючи на те, що вони були щеплені китайською вакциною Sinovac.

Десятки лікарів в Індонезії були також госпіталізовані. Як повідомили чиновники, у країні виникає занепокоєння щодо ефективності деяких вакцин проти більш вірулентних штамів вірусів.

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Більшість лікарів були безсимптомними та самоізольованими вдома/

Керівник районного управління охорони здоров'я Кудуса в Центральній Яві Бадай Ісмойо, сказав, десятки медиків були в лікарні з високою температурою та зниженням рівня насичення киснем.

За даними Індонезійської медичної асоціації (IDI), майже всі отримали вакцину, розроблену китайською компанією Sinovac.

Вакцина Sinovac Biotech — це інактивована вакцина, розроблена китайським фармацевтичним підприємством, що спеціалізується на виробництві вакцин проти гепатиту та грипу.

Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів. Ця вакцина містить у своєму складі інактивований вірус. Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють вакцини проти поліомієліту і грипу.



Які існують вакцини проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу