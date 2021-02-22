У США в 2022 році, ймовірно, збережеться правило обов'язкового носіння масок в громадських місцях через поширення коронавірусної інфекції.

Головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань країни Ентоні Фаучи розповів про те, що і через рік масковий режим збережеться.

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Я думаю, що це можливо,

– заявив Фаучи.

Додамо, що у США влада вперше ввела правило обов'язкового носіння масок лише в 2021 році. З 1 лютого мешканці повинні надягати їх в громадському транспорті, в аеропортах і на вокзалах.

Цікаво! Масковий режим не поширюється на дітей віком до двох років і осіб з певними медичними протипоказаннями.

Додамо, що президент США 20 січня підписав указ про носіння масок у федеральних будівлях і для держслужбовців. Адміністрація Джо Байдена допускає можливість направити маски безпосередньо всім американцям.

До слова, днями раніше в адміністрації США заявили, що не будуть дарувати бідним країнам жодної дози вакцин проти коронавірусу, поки щеплення не отримають більшість американців.



Порівняння вакцин проти коронавірусу / Джерело ВООЗ / Інфографіка 24 каналу