Інфіковані Омікроном в 11 разів рідше потребують госпіталізації, ніж інфіковані Дельтою

Дані з Південно-Африканської Республіки, де вперше виявили новий штам коронавірусу Омікрон, 1,7% інфікованих ним потребують госпіталізації.

Водночас для штаму Дельта цей показник становив 19% – тобто приблизно в 11 разів більше. Про це на пресконференції 17 грудня заявив міністр охорони здоров'я ПАР Джо Фаала.

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Актуальні дані захворюваності з ПАР

Під час третьої хвилі коронавірусу в країні, коли домінував штам Дельта, з 4 485 інфікованих госпіталізації потребували 888 людей (19%).

За такий же проміжок четвертої хвилі (ймовірно, коли домінантним уже був штам Омікрон) інфікувалися вчетверо більше людей – 20 207, але госпіталізували лише 348 (1,7%).

Омікрон дійсно заразніший

Дані з ПАР підтверджують попередній висновок науковців про більшу заразність Омікрону, якщо порівняти з іншими варіантами вірусу.

Крім того, нові дані вказують на менший ризик госпіталізації після інфікування. Більшість інфікованих Омікроном переносять COVID-19 у легкій формі.

Досвід ПАР не обов'язково повторять інші країни

Водночас це не означає, що ситуація в ПАР буде відповідати поширенню Омікрону в інших країнах – зокрема тому, що більшість населення ПАР є молодим. Крім того, 70 – 80% жителів, за оцінками місцевих органів охорони здоров'я, могли перехворіти на COVID-19.

У Європі ж, наприклад, більше людей старшого віку. А також більше охоплення вакцинацією. Тож, поки невідомо, як Омікрон вплине на перебіг пандемії.

Водночас на відміну від попередніх хвиль коронавірусу, зараз у Південно-Африканській Республіці не така завантаженість ліжок у лікарнях, тож туди приймають пацієнтів і із захворюванням середньої тяжкості.

Що про Омікрон кажуть у ВООЗ? У Всесвітній організації охорони здоров'я теж попередили про У Всесвітній організації охорони здоров'я теж попередили про надзвичайно високу швидкість поширення штаму коронавірусу Омікрон. Однак в організації зробили висновок, що штам викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка.

В Україні повідомили про. Зокрема, очільник МОЗ Віктор Ляшко розповів, що людина, яка виявилась інфікованою цим штамом, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів.

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