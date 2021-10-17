Інфікований Дельта-штамом може одночасно заразити 11 людей, – лікарка

Швидкість передачі штаму коронавірусу Дельта значно вища, ніж початкового варіанту з Уханю. Так, інфікований новим варіантом COVID-19 може одночасно заразити від 9 до 11 людей.

Натомість на початку пандемії хворих міг заразити всього до 2 людей. Про це розповіла лікарка-інфекціоністка консультативно-діагностичної поліклініки Житомирської обласної клінічної лікарні, координаторка управління охорони здоров'я Житомирської ОДА Ольгою Сахневич.

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Цей штам коронавірусу відрізняється від інших тим, що його швидкість розповсюдження значно вища, ніж була в першого "китайського" штаму. Якщо раніше одна хвора людина при спілкуванні могла заразити коронавірусом 1,5 – 2 людини, то при штамі Дельта – вже 9 – 11 людей,

– заявила інфекціоністка.

Вона зауважила, що це призведе до швидкого зростання кількості хворих на коронавірус. В принципі, це вже можна спостерігати по всьому світу, зокрема й в Україні.

Крім того, така швидкість його розповсюдження пов'язана з тим, що рушійною силою поширення коронавірусу будуть якраз діти й підлітки. Щороку на початку епідсезону, коли йде підйом захворюваності на респіраторні захворювання і грип, ми спостерігаємо, що першими хворіють діти. Вони захворіли, принесли хворобу в сім'ї, а потім у другій хвилі в нас хворіють дорослі,

– підсумувала Сахневич.

Що відомо про штам коронавірусу Дельта: коротко

Цей варіант коронавірусу SARS-CoV-2 вперше зафіксували у грудні 2020 року в Індії.

У Великій Британії інфіковані штамом Дельта становлять 90% від усіх активних хворих.

Раніше у НАН України передбачили, що потужну нову хвилю зараження коронавірусом можна очікувати тоді, коли частка зараження штамом Дельта досягне приблизно 90% від нових випадків.

Симптоми цього варіанту відрізняються від симптомів попередніх штамів. Найпоширеніші: лихоманка, діарея, головний біль, біль у горлі та нежить. Натомість кашель та втрата нюху чи смаку трапляються рідше.



​Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу