Інфікований коронавірусом чоловік переодягнувся жінкою, щоб його пустили в літак

Громадянин Індонезії, який захворів на коронавірус та отримав позитивний ПЛР-тест видав себе за свою дружину, аби не скасовувати подорож та сів на літак. І, можливо, обман вдався би, якби він сам усе не зіпсував.

Чоловік видав себе за дружину

Чоловік вирішив обманом потрапити на літак – він одягнув на борт нікаб – мусульманський жіночий головний убір, що закриває обличчя, і має лише вузький проріз для очей.

До теми Насміхався над щепленням: блогер-антивакцинатор помер від коронавірусу у США

Він також мав при собі паспорт дружини та її негативний результат тесту на коронавірус.

Як його викрили

Його навряд чи спіймали б, якби він не переодягнувся у свій звичайний одяг посеред польоту, лише тоді стюардеса підняла тривогу.

Поліція повідомила, що чоловіка затримали після посадки літака. Крім того, чоловіка відразу ж протестували на коронавірус, коли тест виявився позитивним, його відправили на самоізоляцію додому.

Небезпека для інших пасажирів

Чоловіка притягнуть до відповідальності, як тільки закінчиться карантин.

Інцидент стався на тлі жорстких обмежень на поїздки в Індонезію, яка наразі є епіцентром спалаху коронавірусу в Азії – майже 50 тисяч випадків на день.

Повільне розгортання вакцинації та поширення високо інфекційного варіанту Дельта називають причинами подальшого поширення вірусу.