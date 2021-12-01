Через цей інцидент тепер на COVID-19 протестують всіх там присутніх глядачів. Про це заявило данське управління охорони здоров'я.
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Що відомо про випадок на концерті
Концерт відбувся у північному місті Ольборг 27 листопада. У самій концертній залі перебувало приблизно 1 600 глядачів. Разом з тим, під час концерту, у сусідній залі відбувся ще один захід. На якому були присутні майже 400 осіб.
Після концерту гості мали можливість продовжити вечірку у фоє центру.
Директор закладу переконує, що у всіх відвідувачів перед входом вимагали пред'явити "ковід-перепустки", що засвідчують проходження вакцинації від коронавірусу, або негативний тест. Він наголосив, що під час суботнього концерту співробітники дотримувалися правил.
Ми суворо дотримуємося інструкцій. У зв'язку з цим ніхто не зайшов до закладу без "ковідної перепустки",
– зазначив він.
Тестуватимуть усіх
Внаслідок чого всіх, хто відвідав у суботу ці заходи (майже 2 тисяч осіб) тепер повинні пройти ПЛР-тестування.
Сам виконавець опублікував в інстаграмі серію фотографій з концерту, на одній з яких він позує на сцені перед переповненою аудиторією.
"Це все ще схоже на сон. Щиро дякую за вчора, Ольборг!", – написав він.
Новий варіант коронавірусу: головне
- Вперше новий варіант коронавірусу ідентифікували британські дослідники 24 листопада. Зокрема, генетики виявили в штамі 32 мутації, які свідчать про більшу здатність до поширення та ймовірну стійкість штаму до дії наявних вакцин.
- Тож деякі країни прийняли рішення призупинити авіасполучення з ПАР. Зокрема, Велика Британія й Німеччина, згодом до них долучилися Хорватія й Італія та Нідерланди.
- Українське МЗС теж рекомендує українцям наразі утриматися від поїздок до Південної Африки, Ботсвани, Есватіні, Лесото, Мозамбіку, Намібії та Зімбабве.
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