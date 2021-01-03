У Швейцарії виявили нові випадки зараження мутованим штамом коронавірусу з Великої Британії. Найімовірніше, він вже циркулює в країні.

У кантоні Женеви виявили ще 5 нових випадків інфікування цим штамом коронавірусу. Про це повідомляє Департамент охорони здоров'я Женеви.

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Так, нові випадки зараження цим різновидом коронавірусу зафіксували упродовж тижня. Тепер в країні вже 10 таких випадків.

Відтак, влада вже зробила висновок, що мутований штам коронавірусу поширюється та циркулює всередині країни. Річ у тім, що тепер йдеться не лише про випадки, коли новий штам вірусу знаходили у приїжджих або тих, хто приїхав з Великобританії.

Що цьому передувало:

Перші випадки зараження британським штамом коронавірусу у Швейцарії виявили напередодні 25 грудня.

Також в країні виявили 2 випадки зараження коронавірусом з Південної Африки. Він відрізняється від зразків зі штамом з Великобританії.

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