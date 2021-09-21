Ліки доставили в Україну 4 вересня за сприяння Посольства України в США як гуманітарний вантаж, що надала американська благодійна організація Direct Relief. Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров'я Олександр Комаріда.

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Всього в Україну доставили:

20 тисяч флаконів Бамланівімабу (Bamlanivimab);

40 тисяч флаконів Етесевімабу (Etesevimab).

Вже також є оновлений протокол, який регулюватиме їхнє застосування. Це дозволить лікарям, які надають допомогу хворим COVID-19, мати чітку інструкцію про те, в яких саме випадках захворювання і як правильно застосовувати ці лікарські засоби.

Як діють ці ліки

Ліки діють безпосередньо на вірус – препарати зв'язуються зі спайковими білками вірусу, запобігаючи проникненню SARS-CoV-2 в клітину людини. Це нейтралізує дію вірусу та запобігає виникненню ускладнень та потраплянню в лікарню.

Нагадаємо, що МОЗ також вже закупив 2 784 флаконів препарату Тоцилізумаб та 14 346 упаковок Ремдесевіру.

Довідка. Direct Relief (Каліфорнія, США) – громадська неприбуткова, неконфесійна та неполітична організація, діяльність якої спрямована на надання медичних товарів та послуг для покращення медичної допомоги, якості життя та відновлення людської гідності у Сполучених Штатах та за їх межами, повідомили у МОЗ.