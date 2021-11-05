У деяких пацієнтів з коронавірусом можуть виникати шкірні симптоми. До прикладу, висип на тілі або ж незвичайні подразнення шкіри пальців ніг.
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Висип на шкірі може бути єдиною ознакою коронавірусу у дитини
Найчастіше шкірні симптоми під час коронавірусу виникають саме у дітей. Лікарка Доун Девіс пояснила, що дитяча імунна система лише навчається, як поводитися з інфекцією та працює не так, як у дорослих. Тож це все зображається на шкірі.
У більшості дітей з COVID-19 на стільки легкі симптоми, що висип може бути єдиною ознакою інфекції.
Висип, який з'являється у дітей, може бути вражаючим, особливо якщо врахувати розмір кровоносних судин дитини. Висип може бути більш інтенсивним через сильну імунну відповідь або через те, що у дітей кровоносні судини менші, ніж у дорослих,
– пояснила вона.
Найпоширеніші види COVID-висипань у дорослих
Ще один шкірний прояв, який стався на початку пандемії у людей різного віку – це COVID-19 на пальцях ніг.
При COVID у вас може бути 2 види висипань:
- васкулітоподібний висип
- коагулопатичний висип.
За словами Девіс, це відбувається через те, що стійка імунна відповідь може викликати подразнення кровоносних судин, проблеми з кровообігом та тромбоутворення у судинах. Найуразливіші частини тіла – це руки та ноги.