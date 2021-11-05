У деяких пацієнтів з коронавірусом можуть виникати шкірні симптоми. До прикладу, висип на тілі або ж незвичайні подразнення шкіри пальців ніг.

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Висип на шкірі може бути єдиною ознакою коронавірусу у дитини

Найчастіше шкірні симптоми під час коронавірусу виникають саме у дітей. Лікарка Доун Девіс пояснила, що дитяча імунна система лише навчається, як поводитися з інфекцією та працює не так, як у дорослих. Тож це все зображається на шкірі.

У більшості дітей з COVID-19 на стільки легкі симптоми, що висип може бути єдиною ознакою інфекції.

Висип, який з'являється у дітей, може бути вражаючим, особливо якщо врахувати розмір кровоносних судин дитини. Висип може бути більш інтенсивним через сильну імунну відповідь або через те, що у дітей кровоносні судини менші, ніж у дорослих,

– пояснила вона.

Найпоширеніші види COVID-висипань у дорослих

Ще один шкірний прояв, який стався на початку пандемії у людей різного віку – це COVID-19 на пальцях ніг.

При COVID у вас може бути 2 види висипань:

васкулітоподібний висип

коагулопатичний висип.

За словами Девіс, це відбувається через те, що стійка імунна відповідь може викликати подразнення кровоносних судин, проблеми з кровообігом та тромбоутворення у судинах. Найуразливіші частини тіла – це руки та ноги.