У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Зробити це можна за тією ж процедурою, що і громадяни України.
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Як записатись на щеплення
За даними відомства, іноземці можуть записатися на щеплення в найближчий пункт щеплення або центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами.
Отже, право на безкоштовні щеплення, мають:
- іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;
- особи, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.
Як отримати сертифікат
Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 іноземці можуть отримати у лікаря, який проводив щеплення. Також, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати безпосередньо у нього.
Медпослуги для іноземців
У МОЗ наголосили, що для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватися:
- за рахунок власних грошей;
- грошей добровільного медичного страхування;
- інших джерел, не заборонених законодавством.
При цьому власне вакцина від COVID-19 є безкоштовною.
Нагадаємо Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ
Вакцинація в Україні: головне
- Вакцинація проти коронавірусу в Україні почалася 24 лютого 2021 року.
- На початку квітня 2021 року МОЗ заявило про намір забезпечити можливість щеплення 60 – 70% дорослого населення України до кінця 2021 року. Це 47 мільйонів щеплень проти COVID-19.
- Новий міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв вакцинувати від коронавірусу 5 мільйонів українців за літо. Він заявив, що виконав свою обіцянку про 5 мільйонів щеплених українців за перші 100 днів роботи на чолі МОЗ, хоча й із запізненням на тиждень.
- Зараз в Україні проводять щеплення препаратами: Covishield, Coronavac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca, Janssen від Johnson & Johnson, Moderna. Усі вони визнані ВООЗ.
- Загалом від початку вакцинальної кампанії щепили 5 789 254 людини, з них отримали одну дозу – 5 789 252 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 618 573 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
- Загалом провели 10 407 825 щеплень станом на 10 вересня.