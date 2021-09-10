У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що всі іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, можуть вакцинуватися від коронавірусу. Зробити це можна за тією ж процедурою, що і громадяни України.

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Як записатись на щеплення

За даними відомства, іноземці можуть записатися на щеплення в найближчий пункт щеплення або центру вакцинації онлайн або за їхніми контактними телефонами.

Увага! Перелік і контакти центрів і пунктів можна знайти за посиланням або зателефонувати на лінію допомоги 0 800 60 20 19.

Отже, право на безкоштовні щеплення, мають:

іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні;

особи, визнані біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

Як отримати сертифікат

Міжнародне свідоцтво про вакцинацію від COVID-19 іноземці можуть отримати у лікаря, який проводив щеплення. Також, якщо вони підписали декларацію з сімейним лікарем, то цей документ можна отримати безпосередньо у нього.

Медпослуги для іноземців

У МОЗ наголосили, що для іноземців та осіб без громадянства, які тимчасово перебувають на території України, медичні послуги мають покриватися:

за рахунок власних грошей;

грошей добровільного медичного страхування;

інших джерел, не заборонених законодавством.

При цьому власне вакцина від COVID-19 є безкоштовною.

Нагадаємо Вакцинованим не потрібна самоізоляція у випадку контакту з хворим на COVID-19, – МОЗ

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