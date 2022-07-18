Кальцифікація артерій молочної залози

Згідно з новим дослідженням американських учених, виявлення кальцифікації артерій молочної залози на маммограмах пов'язане з вищим ризиком серцево-судинних захворювань у жінок у постменопаузі. Це відкриття може бути корисним для визначення ризику хвороб серця та інсульту у жінок.

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Кальцифікація артерій молочної залози є найпоширенішим явищем. Воно проявляється у вигляді білих ділянок в артеріях молочної залози на маммограмі. Але раніше лікарі не приділяли цій особливості належної уваги.

Як відбувалося дослідження

Вчені вивчали медичні записи понад 5000 жінок віком від 60 до 79 років, які пройшли скринінгову мамографію. Також у учасниць не було в анамнезі серцево-судинних захворювань чи раку грудей. Дослідники оцінювали загальний стан здоров'я жінок і стежили за їхніми електронними медичними картами протягом приблизно 6,5 років після мамографії, щоб з'ясувати, у кого з них виникли проблеми із серцем.

Аналіз виявив, що жінки, у яких на маммограмі була виявлена ​​кальцифікація грудних артерій, були на 51% схильнішими до розвитку серцевих захворювань або інсульту в порівнянні з жінками без подібної патології.

Кальцифікація може свідчити про погане здоров'я серця, а клініцисти можуть використовувати цю інформацію для обговорення з пацієнткою способів підтримки здоров'я серця, таких як постійна фізична активність, високоякісна дієта та здорова вага.