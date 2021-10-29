Згідно зі статистикою Центру громадського здоров'я, кожні 10 хвилин від інсульту помирає 1 мешканець України. Загалом хвороба забирає життя близько 50 тисяч людей на рік.

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На теренах нашої країни з наслідками інсульту живуть кілька сотень тисяч людей. Тому важливо розуміти, що чим швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більші його шанси уникнути важких ускладнень.

Інсульт призводить до смерті у 30% випадків й до інвалідизації у 50% випадків. Впродовж наступних 5 років після нападу, інсульт впиває близько половини тих, хто його переніс.

Інсульт – що це? Це гострий епізод нестачі кровообігу ділянки головного мозку. Якщо постачання крові обмежується або припиняється, клітини мозку починають відмирати зі швидкістю приблизно 2 мільйони нервових клітин за хвилину. Інсульт може призвести до травми мозку, інвалідності та смерті. Але його можна попередити у 80% випадків.

Виділяють два різновиди інсульту: Ішемічний – коли артерія, яка постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується. Геморагічний – викликаний розривом мозкової артерії.

Як розпізнати інсульт: основні симптоми

Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку. Найзручніше запам'ятати найпоширеніші симптоми інсульту за абревіатурою МОЗОК:

М – мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання.

– мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання. О – очі. Несподівана втрата зору чи чіткого бачення одним або двома очима.

– очі. Несподівана втрата зору чи чіткого бачення одним або двома очима. З – запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові.

– запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові. О – обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час мови.

– обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час мови. К – кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок.

Важливо! Іноді інсульт може проявитися лише інтенсивним головним болем. Якщо помітили хоча б один із вищеперерахованих симптомів – негайно викликайте екстрену медичну допомогу за номером 103. Чим швидше отримати професійну допомогу медиків, тим більше шансів на повноцінне одужання.



Як розпізнати інсульт / Інфографіка 24 Каналу

Зауважимо, що найбільші фактори ризику інсульту: високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, куріння і надмірне вживання алкоголю, високий рівень холестерину в крові, ожиріння та діабет.

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Що робити до приїзду швидкої: основи першої допомоги

Запишіть точний час нападу. Покладіть під спину людини подушки, піднявши голову на 30%, після чого розстебніть одяг пацієнта та відкрийте вікно. В жодному випадку не давайте людині пити та їсти.