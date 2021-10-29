Обережно, інсульт: основні симптоми та як надати першу допомогу
Джерело:Центр громадського здоров'я
Кожні 4 хвилини в Україні стається один інсульт. До Всесвітнього дня боротьби з інсультом, який відзначається 29 жовтня, ми вирішили нагадати, як розпізнати симптоми та як надати першу допомогу.
Згідно зі статистикою Центру громадського здоров'я, кожні 10 хвилин від інсульту помирає 1 мешканець України. Загалом хвороба забирає життя близько 50 тисяч людей на рік.
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На теренах нашої країни з наслідками інсульту живуть кілька сотень тисяч людей. Тому важливо розуміти, що чим швидше пацієнту нададуть фахову допомогу, то більші його шанси уникнути важких ускладнень.
Інсульт призводить до смерті у 30% випадків й до інвалідизації у 50% випадків. Впродовж наступних 5 років після нападу, інсульт впливає близько половини тих, хто його переніс.
Виділяють два різновиди інсульту:
- Ішемічний – коли артерія, яка постачає кров у мозок, закупорюється тромбом або спазмується.
- Геморагічний – викликаний розривом мозкової артерії.
Як розпізнати інсульт: основні симптоми
Прояви інсульту залежать від ураженої частини мозку. Найзручніше запам'ятати найпоширеніші симптоми інсульту за абревіатурою МОЗОК:
- М – мовлення. Раптове порушення мови або людина не може відповісти на запитання.
- О – очі. Несподівана втрата зору чи чіткого бачення одним або двома очима.
- З – запаморочення. Втрата рівноваги чи запаморочення в голові.
- О – обличчя. Поява асиметрії на обличчі під час мови.
- К – кінцівки. Раптова слабкість чи оніміння кінцівок.
Як розпізнати інсульт / Інфографіка 24 Каналу
Зауважимо, що найбільші фактори ризику інсульту: високий артеріальний тиск, малорухливий спосіб життя, куріння і надмірне вживання алкоголю, високий рівень холестерину в крові, ожиріння та діабет.
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