Вчені з університету Бостона хотіли з'ясувати, як інтенсивність фізичної активності впливає на фізичну підготовку людини. Дослідники прагнули отримати конкретні рекомендації, аби люди могли свідомо обирати тип і частоту навантаження для зміцнення форми.

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Як проводили аналіз

У дослідженні взяли участь близько 2 000 людей, які дотримувалися власного режиму тренувань. На початку експерименту вчені оцінили стан здоров'я учасників. А через 8 років виконали повторний аналіз.

Результати дослідження досить позитивні

По-перше, вчені встановили декілька позитивних зв'язків. Більшу частину негативного впливу сидячого способу життя можна компенсувати високим рівнем активності й фізичного навантаження.

Ба більше, організм здатний запам'ятовувати й зберігати користь попередньої фізичної активності (навіть якщо людина стала займатись менш інтенсивно).

В чому різниця між ходьбою й інтенсивним навантаженням

В порівнянні зі стандартними 10 тисяч кроків в день, інтенсивні фізичні навантаження виявились кориснішими більш ніж утричі.

Якщо ходьба дозволяє підтримувати організм і зберігати форму, то інтенсивні навантаження покращують здоров'я й уповільнюють неминучий спад, який спостерігається з віком.

При цьому вчені зауважили, що інтенсивна ходьба була пов'язана з вищими рівнем фізичної підготовки, тож такі навантаження припиняти не варто.