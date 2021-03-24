Інтернет-чаклун продає рецепт зілля, яке нібито врятує від COVID-вакцини: деталі афери

Під час пандемії коронавірусу у світі є люди, які пробують заробити на страху інших стосовно захворювання, "постковідного синдрому" та вакцинації. Прикладом став африканський "цілитель", який в інтернеті продає рецепти "зілля".

"Цілитель" переконує, що його олії можуть буквально "витягнути" вакцину з тіла. Продає її чаклун у вигляді мазі ціною близько 120 фунтів – 4600 гривень.

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До чудо-засобу африканський "цілитель" пропонує покупцям інструкцію: слід втирати мазь в місце ін'єкції, "поки препарат не вискочить і не утворить гній".

Експерти вже розкритикували рецепт засобу, заявивши, що це, очевидно, підробка і може бути навіть небезпечною. Жодних інгредієнтів не вказано. Вчені наголошують, що вакцини, які зараз використовуються у Великої Британії компаній Pfizer та AstraZeneca є безпечними. Відтак незрозуміло, чому варто використовувати чудо-олії і як вони будуть працювати.

Лікар Саймон Кларк, доцент кафедри клітинної мікробіології в Університеті Редінга, сказав, що цей продавець навіть сам не уявляє, що це за препарат і чим він займається.

В інтернеті є чимало "чаклунів", які пропонують засоби від коронавірусу

Минулого року у мережі було опубліковано чимало пропозицій з продажу ліків від "ковіду" із "цілющою енергією" ціною до 80 фунтів стерлінгів.

Крім того, у мережі можна побачити інших "чаклунів", які обіцяють підняти імунітет проти хвороби за допомогою медитації.