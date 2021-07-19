Про це Віктор Ляшко розповів під час інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою 19 липня.
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За словами очільника МОЗ, наразі є достатньо досліджень, які підтверджують ефективність вакцини CoronaVac у випадку скорочення інтервалу між ін'єкціями.
Зараз з'являються дослідження про те, що можна зменшувати термін між двома дозами CoronaVac до 14 днів. Зараз це питання розглядають,
– зазначив Віктор Ляшко.
Також очільник МОЗ вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати.
Що відомо про вакцинацію препаратом CoronaVac
Станом на 19 липня в Україні із загальної кількості вакцинованих, щеплення препаратом Coronavac отримали 837 408 людей.
Водночас інше дослідження тайських лікарів показало, що китайська вакцина Sinovac може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл, але не може повністю.