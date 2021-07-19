Інтервал між щепленнями CoronaVac можуть скоротити до 14 днів, – Ляшко

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що найближчим часом в Україні можуть змінити рекомендацію щодо інтервалу між двома дозами CoronaVac. Термін, ймовірно, скоротять до 14 днів.

Про це Віктор Ляшко розповів під час інтерв’ю з медичним експертом ЮНІСЕФ Катериною Булавіновою 19 липня.

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За словами очільника МОЗ, наразі є достатньо досліджень, які підтверджують ефективність вакцини CoronaVac у випадку скорочення інтервалу між ін'єкціями.

Зараз з'являються дослідження про те, що можна зменшувати термін між двома дозами CoronaVac до 14 днів. Зараз це питання розглядають,

– зазначив Віктор Ляшко.

Також очільник МОЗ вважає, що невдовзі EMA визнає CoronaVac та відповідні COVID-сертифікати.

Що відомо про вакцинацію препаратом CoronaVac

Станом на 19 липня в Україні із загальної кількості вакцинованих, щеплення препаратом Coronavac отримали 837 408 людей.

Ефективність CoronaVac:

Останні дослідження свідчать, що вакцина на 100% ефективна проти важких випадків і викликала сильну імунну відповідь.

і викликала сильну імунну відповідь. У 83,5% випадків дві дози здатні захистити від інфікування коронавірусом.

Водночас інше дослідження тайських лікарів показало, що китайська вакцина Sinovac може підвищити рівень нейтралізуючих антитіл, але не може повністю.