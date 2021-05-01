У МОЗ України повідомили, що завдяки таким висновкам низка країн світу змінила інтервали щеплення вакциною AstraZeneca.

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Так, у Франції Вищий орган охорони здоров’я, враховуючи наявні дані про ефективність та імуногенність, що свідчать про позитивний вплив при збільшенні інтервалу між введенням доз, рекомендує інтервал від 9 до 12 тижнів.️

Постійний комітет з вакцинації в Інституті Роберта Коха у Німеччині зазначив, що для повної вакцинації необхідно введення двох доз вакцини AstraZeneca.

Інтервал між двома щепленнями повинен становити 12 тижнів, якщо це можливо,

– додали у повідомленні.

️Національний консультативний комітет Канади з імунізації рекомендував максимально збільшити кількість осіб, які будуть щеплені першою дозою вакцини в умовах обмеженого постачання вакцин проти COVID-19, і щепити населення другою дозою за 4 місяці після першої.

"На сьогодні, спираючись на досвід цих країн, в Україні Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики також схвалила рекомендації збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини AstraZeneca (Covishield, SKBio) з 4 до 12 тижнів", – заявили у МОЗ України.