Інтервальним голодуванням називають ряд практик, при яких люди обмежують себе в їжі протягом декількох днів в тиждень або протягом частини кожного дня. В останні роки такі дієти набули неабиякої популярності.

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Раніше дослідження інтервального голодування давали змішані результати. Зазвичай вони підтверджували його безпеку і показували ефективність, яку можна порівняти з ефективністю дієти з обмеженням калорійності. Дослідження проводилися для різних типів голодування.

Як відбувалося дослідження

У новій роботі вчені хотіли уточнити, чи існує якась специфічна користь, яку може принести організму інтервальне голодування, але не дає обмеження калорійності раціону. Його учасників розділили на три групи. У першій групі добровольці голодували через день, але на день після голодуванням вони їли на 100% більше, ніж зазвичай.

Друга група дотримувалася подібного режиму, але після голодування її учасники їли на 50% більше. У третій групі калорійність щоденного раціону була скорочена на 25%. Ніхто з добровольців не мав ожиріння.

Кількість калорій в раціоні учасників другої та третьої групи скоротилося в однаковій мірі. У третій групі люди отримували приблизно стільки ж енергії, як і раніше.

Небезпека інтервального голодування

Через чотири тижні в групі, яка не голодувала, учасники втратили в середньому по 1,9 кілограма, практично вся втрата маси була обумовлена ​​зменшенням кількості жиру в організмі.

Люди, які отримували аналогічну кількість калорій, але голодували через день, втратили приблизно по 1,6 кілограма, однак половина цього схуднення сталася за рахунок м'язової тканини.

Втрата ваги в групі інтервального голодування, які через день їли у два рази більше, була вкрай незначною. Тобто, без обмеження в калорійності вона не була ефективною.

Вчені підкреслюють, що при голодуванні особливо важливо пам'ятати про те, що воно може призвести до зниження м'язової маси. Крім того, через голодування складно підтримувати хороший рівень фізичної активності, це може позначитися на здоров'ї в майбутньому.