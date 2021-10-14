Є багато переконань про те, що інтервальне голодування шкодить здоров'ю. Нове дослідження це спростовує, хоча й справді є категорії людей, яким краще утриматися від такого режиму харчування.

До теми Які жири найшкідливіші для здоров'я

Опираючись на дані з 25 досліджень, вчені проаналізували ефект трьох режимів інтервального голодування:

Дієту 1/1, де звичайний режим харчування через день чергується з раціоном калорійністю до 500 калорій, Дієту 5/2, коли два дні на тиждень людина обмежує прийом їжі, І популярну дієту з обмеженням прийому їжі на певну кількість годин на добу (до прикладу, 8 годин для прийому їжі й 16 годин для голодування).

Який тип дієти виявився найефективнішим

Перша дієта призвела до втрати ваги на 3 – 8% впродовж 3 – 8 тижнів з найбільшим ефектом через 12 тижнів. Люди на такому режимі харчування рідко об'їдалися і поступово втрачали вагу. Друга дієта привела до таких же результатів, хоча більшість людей вже важче дотримувались її правил.

А ось найпопулярніший тип голодування по годинах призводив до втрати ваги в середньому на 3% незалежно від тривалості перерв між їжею. Дослідники зауважили, що хоч ці результати є досить скромними, вони є справді стабільними.

Безпека інтервального голодування

Але висновки про безпеку такого типу харчування є важливішими. Вчені підтвердили, що інтервальне голодування не має негативного впливу на організм і не викликає розладів харчової поведінки.

Окрім цього, дієта позитивно впливала на рівень артеріального тиску й інсулінорезистентність, а в деяких випадках навіть знижувала підвищені показники холестерину і тригліцеридів. Також дослідники зазначили, що в учасників покращилась регуляція апетиту, а сама дієта позитивно вплинула на мікробіоту кишківника.

Кому не підходить інтервальне голодування

Вчені підкреслили, що є люди, яким інтервальне голодування не підходить ні в якому вигляді: вагітні, люди з ІМТ менше ніж 18,5, діти до 12 років, а також всі люди зі змінним графіком роботи.