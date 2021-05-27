Експерти зазначають, що термін "жіноча гігієна" є некоректним, слід називати це гігієною вульви та піхви.

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Доктор медицини Феліче Герш заявив, що подібно до того, як батьки пояснюють своїм дітям, що їм потрібно чистити зуби, вони повинні пояснити своїй дитині, як доглядати за своїми геніталіями.

Довідка: піхва – внутрішня частина статевих органів, а вульва – зовнішні відділи статевих органів, включно з лобком, великими і малими статевими губами, головкою клітора, гіменом, вагінальним отвором, промежиною, отвором уретри, а також залозистими та судинними структурами.

Для підтримки оптимального здоров’я вульви та піхви Герш рекомендує дієту, багату на:

антиоксиданти,

вітамін Е,

вітамін С,

омега-3 жирні кислоти,

омега-6 жирні кислоти,

білки,

пробіотики.

Лорен Стрейчер, доктор медичних наук, наголошує, що вульву потрібно мити так само, як і будь-яку іншу частину шкіри на тілі.

"Достатньо використати м'яке мило без запаху з водою під душем", – сказала Стрейчер.

Як правильно витирати статеві органи

"Найголовніше, що потрібно мати на увазі під час витирання – це те, що ви маєте протирати задній прохід і піхву окремо", – сказала доктор медичних новин.

Вона рекомендує протерти кожну область окремо одноразовим папером.

Ви не хочете забруднювати уретру чимось із прямої кишки, оскільки це збільшує ризик зараження сечовивідних шляхів,

– пояснила Стрейчер.

"Обов’язково витирайте спереду назад, завжди", – додала вона. За словами медика, після статевого акту слід обов’язково "мочитися, адже це змиває бактерії з уретри".

"Не робіть жодного внутрішнього промивання або очищення", – наголосила доктор медицини.

Інтимна стрижка не впливає на гігієну

Стрейчер переконує, що волосся на лобку має багато важливих біологічних цілей. Серед них – захист ніжної шкіри вульви від тертя під час статевого акту та інших дій.

"Але не було досліджень, які б показали, що волосся на лобку виконує будь-які функції щодо гігієни", – додала вона.

Також медик порекомендувала якомога частіше змінювати лезо на бритві, якщо жінка голиться. Також після гоління слід висушити інструмент і зберігати у закритій шафі, а не на полиці біля душу. Це може допомогти уберегти бритву від розростання цвілі і іржі.

Крім того, теплий компрес на врослому волоссі може допомогти відкрити пори і витягнути його з-під шкіри.

Чи варто заспокоїти шкіри вульви

Медик наголосила, що при відстутності подразнення не слід перейматися про засоби для заспокоєння шкіри вульви.

Також вона рекомендує уникати будь-які продукти для інтимної гігієни з ароматами.

У чому небезпека спринцювання

Експерти наголосили, що спринцювання не тільки не приносять абсолютно жодної користі, але їх застосування може активно нашкодити.

Спринцювання – акт промивання вагінального каналу водно-мильною або водно-оцтовою сумішшю – може змінити природний мікробіом піхви.