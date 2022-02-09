Підлітки були віком 10 – 15 років. Їх успішно прооперували.

Увага Медики виявили, що антибіотики призвели до дивних симптомів

Це трапилось вже двічі за останні 3 місяці. Усього за час хірургічного втручання, із сечового міхура хлопців вилучили 62 та 24 магнітних кульок.

Післяопераційний період у цих пацієнтів пройшов без ускладнень. Їх одразу виписали додому у задовільному стані. Однак нині їх чекає реабілітація.

Навіщо вони це зробили

Самі хлопці пояснюють такі "експерименти" тим, що хотіли посилити відчуття під час мастурбації.

Медики зауважують, що підлітки часто вдаються до інтимних експериментів, та не думають про невтішні наслідки.

Закликаємо батьків приділяти більше уваги своїм дітям, пояснювати та застерігати від небезпеки та й зрештою, не купувати іграшок, які не підходять дітям по віку, особливо начинених магнітами. Адже вчасно виявлена проблема нівелює ризики та мінімізує небезпеку,

– наголосили медики.

Магнітні кульки в уретрі: фото (18+)

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