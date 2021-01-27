Інтимні мазки: Китай впровадив новий тест на коронавірус
Китай почав використовувати анальні мазки для виявлення схильних до високого ризику інфікування COVID-19. Такий метод може підвищити рівень діагностики захворювання серед населення, зокрема такі тести уже застосовують в аеропортах.
Джерело The Gardian
Аби ефективніше виявляти хворих
Китай ввів більш суворі вимоги щодо людей, які прибувають з-за кордону, щоб звести захворювання всередині країни до нуля.
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За даними державної телекомпанії CCTV, минулого тижня інтимні мазки взяли у жителів районів з підтвердженими випадками в Пекіні.
Ті, хто перебуває в карантинних установах, також пройшли тести.
Метод анального мазка "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей", оскільки сліди вірусу затримуються в інтимній зоні довше, ніж в дихальних шляхах,
– повідомив старший лікар пекінської лікарні Юань Лі Тунцзен.
Що передувало запровадженню нових способів тестування
- Невеликі локальні спалахи в останні тижні стали причиною того, що кілька міст на півночі Китаю довелось ізолювати від решти частини країни.
- Спалахи захворювання стали передумовою масової кампанії з тестування, які в основному проводилися з використанням мазків з горла і носа.
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