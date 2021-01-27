Інтимні мазки: Китай впровадив новий тест на коронавірус

Китай почав використовувати анальні мазки для виявлення схильних до високого ризику інфікування COVID-19. Такий метод може підвищити рівень діагностики захворювання серед населення, зокрема такі тести уже застосовують в аеропортах.

Джерело The Gardian

Аби ефективніше виявляти хворих

Китай ввів більш суворі вимоги щодо людей, які прибувають з-за кордону, щоб звести захворювання всередині країни до нуля.

Важливо COVID-вакцини з низькою ефективністю можуть сприяти небезпечним мутаціям коронавірусу

За даними державної телекомпанії CCTV, минулого тижня інтимні мазки взяли у жителів районів з підтвердженими випадками в Пекіні.

Ті, хто перебуває в карантинних установах, також пройшли тести.

Метод анального мазка "може підвищити рівень виявлення інфікованих людей", оскільки сліди вірусу затримуються в інтимній зоні довше, ніж в дихальних шляхах,

– повідомив старший лікар пекінської лікарні Юань Лі Тунцзен.

Що передувало запровадженню нових способів тестування