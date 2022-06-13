Для того, щоб спростити проведення медико-соціальної експертизи, уряд України прийняв постанову КМУ № 225. Тепер інвалідність можна встановити заочно та незалежно від місця реєстрації, проживання чи перебування.

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Тож у тому випадку, коли дитина з інвалідністю, якій виповнилось 18 років, не може прибути на огляд до медико-соціальної експертної комісії, така комісія може приймати рішення про встановлення інвалідності заочно на підставі направлення лікарсько-консультативної комісії.

Проведення медико-соціальної експертизи за направленням лікарсько-консультативної комісії здійснюють незалежно від місця реєстрації, проживання або перебування людини, яка звернулася для встановлення інвалідності.

Потворний огляд для отримання виплат не потрібен

Крім того, на період дії воєнного стану людям з інвалідністю не потрібно проходити повторний огляд для отримання соціальних виплат.

Термін проходження повторного огляду, який припав на період дії воєнного стану на території України, переноситься на термін не пізніше шести місяців після його припинення/скасування.

Яку допомогу можна проходити без повторного огляду

Діти та дорослі з інвалідністю мають можливість отримувати, відповідно до індивідуальної програми реабілітації, без проходження повторного огляду лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) чи медико-соціальної експертної комісії МСЕК:

соціальні виплати;

реабілітаційні послуги та допоміжні вироби (милиці, ходунки, крісла колісні);

засоби інконтиненції (наприклад памперси, катетери тощо);

освітні послуги;

відповідні пільги.

Діти з інвалідністю мають можливість пройти медичне обстеження для проведення повторної медико-соціальної експертизи впродовж шести місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Це дає можливість забезпечити соціальний захист та реалізацію реабілітаційних заходів дітям з інвалідністю на період дії воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що медики екстреної медичної допомоги зможуть отримувати точну геолокацію пацієнтів. Також вони матимуть змогу підтримувати з ними відеозв'язок та надавати під час цього необхідні консультації. Це особливо важливо у випадках, коли доступ до пацієнта за різних обставин ускладнений або потребує великого проміжку часу.