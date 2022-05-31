Геморагічна лихоманка

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, цього року в Іраку зафіксували 19 смертей серед 111 випадків у людей з цією лихоманкою. Проти захворювання не має вакцини, і вона може, викликаючи сильну внутрішню і зовнішню кровотечу, це призводить до смерті у двох з п’яти випадків. Також вірус викликає сильну лихоманку та блювоту.

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На бідний сільськогосподарський регіон Ді-Кар на півдні Іраку, припадає майже половина випадків з усієї країни. Хвороба передається кліщами, господарями вірусу є як дикі, так і сільськогосподарські тварини, такі як буйволи, велика рогата худоба, кози та вівці.

Вірус CCHF передається людям або через укуси кліщів, або через контакт із кров’ю або тканинами інфікованої тварини під час або відразу після забою,

– зазначають у ВООЗ.

Сплеск випадків цього року шокував чиновників, оскільки цифри набагато перевищують зареєстровані випадки за 43 роки з моменту першого зафіксованого інфікування в Іраку в 1979 році. У провінції Ді-Кар у 2021 році зафіксували лише 16 випадків, які призвели до семи смертей Але цього року вже зафіксував 43 зараження.

За даними ВООЗ, цифри все ще незначні в порівнянні з пандемією COVID-19, де в Іраку зареєстровано понад 25 200 смертей і 2,3 мільйона зареєстрованих випадків, але медичні працівники стурбовані.

Чому виник новий спалах

Ендемічний рівень смертності від CCHF в Африці, Азії, на Близькому Сході та на Балканах, становить від 10 до 40%. Представник ВООЗ в Іраку Ахмед Зуітен заявив, що існує кілька гіпотез щодо нового спалаху в країні. Вони включали поширення кліщів за відсутності кампаній з обприскування худоби під час COVID у 2020 та 2021 роках.

І дуже обережно ми пов'язуємо частину цього спалаху з глобальним потеплінням, яке продовжило період розмноження кліщів. Але здається, що смертність знижується, ​​оскільки Ірак розгорнув кампанію обприскування, а нове лікування показало хороші результати,

– сказав він.

Хто хворіє

Оскільки вірус в основному передається людям через кліщів на худобі, більшість випадків захворювання припадає на фермерів, працівників боєнь та ветеринарів.

"Передача від людини до людини може статися в результаті тісного контакту з кров'ю, виділеннями або іншими рідинами організму інфікованих людей", – зазначили у ВООЗ. Середній вік інфікованих – 33 роки, хоча загалом він коливається від 12 до 75 років.