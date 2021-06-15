Іран схвалив власну COVID-вакцину

У неділю, 13 червня, в Ірані схвалили екстрене використання першої вітчизняної вакцини проти коронавірусу під назвою COVIran Bareket. Препарат розробила іранська фармкомпанія Shifa Pharmed.
В основі вакцини – деактивований вірус SARS-CoV-2. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися наприкінці грудня 2020 року.
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Що відомо про іранську вакцину проти коронавірусу COVIran Bareket
Джерело: Вікіпедія
- Це інактивована вакцина, яка виробляється з ослабленого або вбитого коронавірусу (подібно до того, як виробляється вакцина проти поліомієліту),
- У випробуваннях вакцини зголосилися взяти участь понад 65 тисяч іранців. У першій фази випробувань на людях, яка тривала від 45 до 60 днів, взяли участь 56 відібраних людей,
- Першу дозу препарату випробували на дочці Мохаммеда Мохбера (виконавця обов'язків директора компанії Shifa Pharmed). Також вакцину ввели Міністр охорони здоров'я країни Саїд Намак та віцепрезидент Ірану з питань науки й технологій Сорен Саттарі,
- Виробництво препарату може досягти 12 мільйонів доз на місяць.
Міністр охорони здоров'я Ірану Саїд Намак, розповів, що місцеві вчені працюють над розробкою ще однієї COVID-вакцини спільно з Кубою.
До слова, серед країн Близького Сходу Іран найбільше постраждав від пандемії коронавірусу. Раніше держава зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом достатньої кількості вакцин.
В уряді заявили. що зусиллям Ісламської Республіки з масової вакцинації перешкоджали жорсткі санкції США.
Окрім того, згідно з правилами міжнародної ініціативи COVAX, Іран з 82 мільйонами населення зможе замовити лише половину необхідних країні доз COVID-вакцин.