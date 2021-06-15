Іран схвалив власну COVID-вакцину

У неділю, 13 червня, в Ірані схвалили екстрене використання першої вітчизняної вакцини проти коронавірусу під назвою COVIran Bareket. Препарат розробила іранська фармкомпанія Shifa Pharmed.

В основі вакцини – деактивований вірус SARS-CoV-2. Перші дослідження безпеки та ефективності розпочалися наприкінці грудня 2020 року.

До теми Перший штат США скасував усі карантинні обмеження: там вакцинували 80% населення

Що відомо про іранську вакцину проти коронавірусу COVIran Bareket

Джерело: Вікіпедія

Це інактивована вакцина, яка виробляється з ослабленого або вбитого коронавірусу (подібно до того, як виробляється вакцина проти поліомієліту),

У випробуваннях вакцини зголосилися взяти участь понад 65 тисяч іранців. У першій фази випробувань на людях, яка тривала від 45 до 60 днів, взяли участь 56 відібраних людей,

Першу дозу препарату випробували на дочці Мохаммеда Мохбера (виконавця обов'язків директора компанії Shifa Pharmed). Також вакцину ввели Міністр охорони здоров'я країни Саїд Намак та віцепрезидент Ірану з питань науки й технологій Сорен Саттарі,

Виробництво препарату може досягти 12 мільйонів доз на місяць.

Міністр охорони здоров'я Ірану Саїд Намак, розповів, що місцеві вчені працюють над розробкою ще однієї COVID-вакцини спільно з Кубою.

До слова, серед країн Близького Сходу Іран найбільше постраждав від пандемії коронавірусу. Раніше держава зіткнулася з проблемами, пов'язаними з імпортом достатньої кількості вакцин.

В уряді заявили. що зусиллям Ісламської Республіки з масової вакцинації перешкоджали жорсткі санкції США.

Окрім того, згідно з правилами міжнародної ініціативи COVAX, Іран з 82 мільйонами населення зможе замовити лише половину необхідних країні доз COVID-вакцин.