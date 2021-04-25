Іран виробляє вакцину проти COVID-19: вже у вересні країна матиме 30 мільйонів доз

Іран повідомив про запуск серійного виробництва вітчизняної вакцини проти коронавірусу. Препарат назвали COVIRAN Bereket.

Влада Ірану сподівається, що це пришвидшить вакцинацію місцевого населення. Наразі препарат перебуває на третій стадії дослідження.

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Деталі про іранську вакцину COVIRAN Bereket

У Тегерані декільком добровольцям вже ввели дозу іранського щеплення. Зокрема вакцинували члена Національної ради боротьби з коронавірусом та місцевого політика.

Одним із добровольців став колишній викладач Мухаммеда Алі. Загалом вперше на людині цей препарат випробували 29 грудня 2020 року. Згодом медики та науковці повідомили, що результат був вдалим.



Іранський препарат ввели добровольцям 25 квітня 2021 року / Фото "Агентство Анадолу"

До вересня 2021 року у країні планують виробити понад 30 мільйонів доз вакцини. У травні мають виготовити 1 мільйон доз, у червні – 3,5 мільйона, у липні – 12 мільйонів одиниць вакцини. Натомість в серпні Іран планує зробити аж 15 мільйонів флаконів.

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