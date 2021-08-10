В Ірані рекордне загострення коронавірусу
У лікарнях країни вже бракує ліжок для нових пацієнтів. Попри це, люди не дотримують соціальної дистанції.
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За інформацією державного телебачення Ірану, кожні 2 секунди в Ірані заражається ще 1 людина. Водночас майже кожні 2 хвилини там помирає COVID-хворий пацієнт.
Крім того, 31 провінція Ірану з помаранчевого рівня ризику перейшла на червоний рівень небезпеки. Таку високу смертність у країні пов'язують з низькими темпами вакцинації населення. Зауважимо, що у січні 2021 року верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заборонив імпорт вакцин американського і британського виробництва.
За його словами, препарати нібито є ненадійними та можуть сприяти поширенню інфекції. Натомість президент Ірану Ебрагім Раїсі закликав уряд прискорити вакцинацію і використовувати всі необхідні засоби для стримування поширення хвороби.
Коронавірус в Ірані: головне
- Станом на 10 серпня в Ірані коронавірусом хворіють понад 550 тисяч людей. Серед них 6,7 тисячі є у критичному стані.
- За час пандемії від хвороби померли вже 95 тисяч іранців.
- В Ірані схвалено такі вакцини проти COVID-19: Covaxin, Oxford/AstraZeneca, Sinopharm/Beijing та Sputnik V.
- Повністю вакцинованих там вже більше ніж 2,7 мільйона людей.
Статистика коронавірусу в Ірані станом на 10 серпня / Графіка Мінфіну