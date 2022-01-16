У Ірані – перші смертельні випадки через Омікрон: головна небезпека штаму
Джерело:Associated Press
Іран повідомив про летальні випадки через штам коронавірусу Омікрон. На жаль, померло троє осіб після зараження цим варіантом недуги.
Таке у країні трапилось вперше. Про це повідомили на державному телебаченні Ірану. Там ще раз підтвердили небезпеку штаму.
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Також офіційний представник міністерства охорони здоров'я Ірану Мохаммад Хашемі заявив, що четверта людина, у якої підтвердили Омікрон, перебуває у важкому стані.
Омікрон в Ірані виявили ще в грудні
Штам коронавірусу Омікрон вперше виявили в Ірані у середині грудня 2021 року. Вже за місяць повідомили про випадки смерті в результаті цього штаму вірусу.
За весь час пандемії, коронавірус забрав життя понад 132 тисяч осіб в країні. Це є найвищим показником смертності на Близькому Сході.
Чим небезпечний Омікрон: останні дані
- Омікрон швидко витісняє штам Дельта, стаючи домінантним у світі. Натомість дані щодо госпіталізацій не є остаточними. Тож досі важко сказати, на скільки небезпечний новий варіант.
- Новий штам має менший інкубаційний період. У середньому він становить 3 доби. Також він є більш заразним.
- На Омікрон частіше хворіє молодь.
- Лише в 0,6% хворих з Омікрон були госпіталізовані, у порівнянні з 1,6% хворих на інші штами коронавірусної хвороби.
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