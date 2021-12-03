Ірландські вчені створили 3D-кров: як можна використовувати нову розробку

Науковці з Дубліна відкрили інноваційний спосіб покращити загоювання ран – кров, яку створили на 3D-принтері. Друк крові допоможе пришвидшити регенерацію пошкоджень тіла.

Про розробку повідомили дослідники з Університету медицини та медичних наук RCSI. За їх словами, 3D-друк зможе покращити відновлення після ран за допомогою генерації плазми.

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Кров та її компоненти, зокрема плазма, у якій містяться тромбоцити, загоює рани та захищає від інфекції.

Яка функція у плазми? Плазма крові – це рідка частина, яка містить органічні речовини (білки, вуглеводи, солі та гормони), а також тромбоцити – кров'яні пластини. Саме тромбоцити нагромаджуються у місті рани та блокують доступ до пошкодження – так утворюється рубець або темна кірка. Чесати чи здирати цю кірку небажано – до рани можна занести мікроби або інфекцію.

Команда дослідників знайшла спосіб покращити процес загоєння – 3D-друк.

Плазму змогли виготовити на 3D-принтері / Фото Unsplash

Копіювання більшої кількості плазми крові за допомогою технології 3D-друку може допомогти вченим створити імплантат PRP, який прискорює загоєння. Багата тромбоцитами плазма є природною лікувальною речовиною організму і становить приблизно половину крові людини.

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Вчені запропонували збільшити кількість плазми за допомогою 3D-принтеру. Вчені використовували ці тромбоцити для формування імплантату. Лікарі зможуть поставити його на важко загоювані шкірні рани – наприклад, великі шви після операції.

Надрукована плазма може зменшити шрами

За результатами тестів, імплантат запускає розвиток нових кровоносних судин та пригнічує утворення рубців. За словами дослідників, обидві властивості "друкованої крові" є ключовими для успішного загоєння ран.

За допомогою 3D-друку PRP на каркасі з біоматеріалу ми можемо збільшити утворення кровоносних судин, а також уникнути утворення шрамів. Це призведе до більш успішного загоєння ран,

– розповів співавтор дослідження Фергал О’Брайен.

Він зазначив, що технологія потенційно може бути використана для регенерації різних тканин, що суттєво вплине на регенеративну медицину.