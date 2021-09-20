Існує 4 рівні метаболізму: ось, чому ми набираємо вагу

Від 55% до 70% того, що ми з'їдаємо йде на потреби метаболізму. Обмін речовин – це проміжна сума активності клітин впродовж дня. Розрахунок загальної витрати енергії говорить не тільки про те, скільки калорій потрібно організму, щоб жити, але й про те, наскільки добре функціонує організм.

Нові дані про метаболізм

Останні дослідження змінюють уявлення вчених про метаболізм. Так, наприклад, аналіз даних 6 400 людей у віці від 8 днів до 95 років з різним обсягом жиру і м'язової маси показав, що обмін речовин протягом життя людини проходить 4 фази.

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Чотири періоди метаболізму

Метаболізм новонародженого майже такий же, як обмін речовин дорослого. Потім, приблизно на місяць, швидкість обміну речовин починає різко зростати, поки приблизно в 9 – 15 місяців вона збільшується на 50% у порівнянні з метаболізмом дорослого. Між першим і другим роком життя витрати енергії починають скорочуватися, і так триває приблизно до 20 років. Протягом наступних 40 років вони залишаються на одному рівні, навіть в період вагітності та менопаузи. У 55 років калорії згоряють так само ефективно, як у 25. Потім, приблизно в 60 років, витрати енергії починають знижуватися, і падають до кінця життя.

У чоловіків та жінок однаковий метаболізм

Крім того, вчені з'ясували, що метаболізм у чоловіків не швидший, ніж у жінок. Просто вони зазвичай спалюють більше калорій в день, адже в середньому у чоловіків більший відсоток м'язів, це потребує більше енергії, ніж, наприклад, жирові клітини.

Розмір і різноманітність вибірки дозволили вченим побачити загальну закономірність зміни метаболізму з віком. Проте, є величезний розкид в швидкості обміну речовин у окремих людей.

Інші фактори, які впливають на метаболізм

Це означає, є низка інших факторів, зокрема, гени та спосіб життя, які призводять до того, що люди з однаковою вагою і типом статури, зі схожими звичками витрачають різну кількість енергії.

Тобто, якщо у вас є зайва вага чи ожиріння, скоріш за все, метаболізм тут ні до чого.

Розуміння природних етапів зміни метаболізму повинно допомогти вченим скорегувати наявні норми здоров'я для різних вікових груп.

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