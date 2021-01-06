У боротьбі проти COVID-19 розвиток вакцин відбувався з рекордними швидкостями. Протягом останнього року було випробувано понад 170 різних вакцин. Але чим вони відрізняються один від одного і як вони захистять людей від хвороби? Це показав в навчальному ролику Глобальний альянс з вакцин та імунізації.

Одночасно на вакцини проти COVID-19 є найбільше є більше кандидатів, ніж коли-небудь раніше для інфекційного захворювання. Завдання всіх вакцин – досягти імунітету до вірусу, а деякі з препаратів можуть також зупинити передачу. Про це пише Глобальний альянс з вакцин та імунізації (Gavi, The Vaccine Alliance).

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У клінічних випробуваннях існує чотири категорії вакцин:

Інактивований (вбитий) коронавірус

Інактивовані вакцини використовують віруси, генетичний матеріал яких був знищений, тому вони не можуть розмножуватися (не можуть викликати хворобу), але все одно можуть викликати імунну відповідь. Тобто імунітет нібито навчається на ньому боротися з активним вірусом.

Інактивовані вірусні вакцини можна вводити людям із порушеною імунною системою.

Детально про чотири категорії вакцин: дивіться відео англійською мовою

Субодиничні вакцини

Це вакцини, які містять "уламки" бактерій і вірусів, а не цілий мікроорганізм. Вони складені лише з S-білків (шипів) коронавірусу – основного антигену та подразника для імунітету, їх молекулярних ділянок.

Ці вакцини мінімізують ризик побічних ефектів, але це також означає, що імунна реакція може бути слабшою. Тому разом з ними потрібні ад'юванти – речовина чи організми, які збільшують чи урізноманітнюють реакцію антигенів і це сприяє посиленню імунної відповіді.

Прикладом наявної субодиничної вакцини є вакцина проти гепатиту В.

Векторні вакцини

У векторній вакцині непатогенний нешкідливий вірус використовується для транспортування інших антигенів до яких і створюється імунна відповідь.

Одним із видів вірусів, який часто використовували як переносник, є аденовірус, який викликає застуду. Векторні вакцини можуть імітувати природну вірусну інфекцію і тому повинні викликати сильну імунну відповідь.

Однак, оскільки існує ймовірність того, що багато людей, можливо, вже зазнали впливу вірусів, що використовуються як переносники, деякі можуть бути несприйнятливі до нього, що робить вакцину менш ефективною.

ДНК і РНК вакцини

Вакцини з нуклеїновою кислотою використовують генетичний матеріал – або РНК, або ДНК – для надання клітинам "інструкцій" щодо виготовлення антигену.

У випадку COVID-19 це, як правило, вірусний спайковий білок. Як тільки цей генетичний матеріал потрапляє в клітини людини, він використовує фабрики білків наших клітин для виготовлення антигену, який спричинить імунну відповідь.

Переваги таких вакцин полягають у тому, що їх легко виготовити та дешево. Оскільки антиген виробляється всередині наших власних клітин і у великих кількостях, імунна реакція повинна бути сильною. Однак недоліком є ​​те, що досі жодна вакцина проти ДНК чи РНК не була дозволена для використання людиною, що може спричинити більше перешкод із схваленням регуляторів.

Крім того, РНК-вакцини потрібно зберігати при наднизьких температурах -70 ° С або нижче, що може виявитись складним для країн, які не мають спеціалізованого обладнання для зберігання холоду.