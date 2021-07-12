Чи існує внутрішній "годинник" та як врешті виспатися: науковиці розкрили секрети сну

Сон – це значна частка нашого життя, яка впливає на здоров'я, витривалість та апетит. Разом із тим, у всіх часто бувають моменти, коли ми не можемо довго заснути. Через це бувають проблеми зі здоров'ям.

Авторки книги "Коли я нарешті висплюся" – Ольга Маслова (кандидатка біологічних наук) та Ніка Бєльська (генетик) – в інтерв'ю 24 каналу розповіли, чим важливий сон, як та скільки правильно спати. Крім цього, вони розкрили секрет, як врешті виспатись.

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Про внутрішній "годинник"

Я гадала, що в нас є один годинник, який відповідає за весь організм. Але в книзі мовиться про те, що такі "годинники" є у всіх наших органів, клітин. Якщо, наприклад, "годинник" печінки та шлунку не працює синхронно – можуть бути проблеми зі здоров'ям. Розкажіть детальніше.

Ольга Маслова: У 2017 році вручили Нобелівську премію в галузі біології та медицини саме за дослідження добової ритміки на рівні наших клітин. Там дуже складна молекулярна машинерія. Але сенс у тому, від того, наскільки добре працює наш внутрішній годинник – залежить, наскільки добре працюємо ми.

Ми складаємось із трильйонів клітин. Тож нам ще і треба всі ці "годинники" синхронізувати. Інакше ми можемо відчувати якісь проблеми на рівні здоров'я.

Чому ми не можемо довго заснути

Чи може людина самостійно визначити, який саме "годинник" дав збій?

Ольга Маслова: Так робити не зовсім коректно, але можна регулювати свою "центральну схему". Тобто, те, як ми спатимемо вночі – залежить від того, як ми провели день до цього, зокрема ранок. Важливу роль у цьому відіграє, наприклад, градієнт освітлення протягом доби.

Якщо ми зберігатимемо баланс, то зможемо позбутись проблеми із тим, що довго не можемо заснути.

Ольга Маслова “Баланс – це коли вранці буде багато яскравого, холодного світла, а ввечері – тьмяніше та жовте. Якщо це не врегулюємо, то не знатимемо, що проблема може бути на якомусь іншому рівні.”

То ввечері потрібно дещо прикручувати лампочки?

Ольга Маслова: Не тільки прикручувати, а і змінювати світлову температуру.

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Якою вона має бути?

Ольга Маслова: Ввечері має бути жовтогаряча лампочка. Параметри теплоти, довжини хвилі можна побачити на етикетках лампочок. Для вечора обирати тьмяніші. Важливо також слідкувати, щоб уночі, коли ви вже спите, щоби навколо була цілковита темрява. Навіть, якщо очі заплющені.

Скільки потрібно часу на сон

Чи правда, що існують люди, яким потрібно 4 – 5 годин, щоби виспатися?

Ольга Маслова: Шортсліпери.

Ніка Бєльська: Так, такі люди існують і вони створюють таку моду на коротке спання, починають всіх звинувачувати в неефективності, якщо ті сплять довше. Але вони – генетичний феномен і не варто на них орієнтуватися, їх дуже мало серед нас.

Як допомогти собі заснути

Дорослі мають регулярно cпати 7 або більше годин на добу. Декому, зокрема молодим людям та людям із хронічними захворюваннями, необхідно навіть більше – 9 годин сну на добу. Лише невеликій кількості людей достатньо спати менше ніж 6 годин.

Чи варто примушувати себе спати будь-якими добавками, чаями, які начебто не медикаменти, але кажуть, що вони начебто безпечні?

Ніка Бєльська “Те, що людина має приймати – повинно бути за призначенням лікаря. Самим собі не варто нічого призначати. На жаль, БАДи не регулюються медичними закладами.”

БАДи – біологічно активні добавки (БАД) можуть вживати з їжею заради певної користі для здоров'я. Втім, ефективність більшості добавок навіть не підтверджена жодними клінічними дослідженнями й навіть існують докази їхньої шкоди, застерігають у МОЗ

Ніка Бєльська: Тому ми закликаємо говорити про гігієну сну, а потім звертатися до лікаря, якщо це не допомагає.

Ольга Маслова: Якщо людина збалансує ті "пункти", на які вона може вплинути без медикаментозних варіантів, то в неї може і відпасти бажання шукати оцю "чарівну таблетку".

Чи можна виспатися наперед?

Ольга Маслова: Це так званий "соціальний джетлаг". Ми нікуди не летимо, але організм відчуває те саме, якщо ми робимо велику різницю часу сну в будній та вихідний день у понад 2 – 3 години.

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Тобто, якщо в будній день ви прокидаєтеся о 8 годині ранку, а на вихідних о 10 – то все буде нормально. А якщо о 5 та о 12 – організм дуже виснажується. Через це і з'являється багато мемчиків про те, що ненавидять понеділок, хоча понеділок не винен, а організм просто не може адаптуватися.

Ніка Бєльська: Людина, яка не досипає, важче контролює свою поведінку та настрій протягом дня.

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