Однак влада запевнила, що на складах країн є ще мінімум 10 мільйонів вакцин. Це вистачить, щоб завершити вакцинацію людей літнього віку.

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Чому відмовились від препарату

Планувалося, що Іспанія закупить 31 мільйон доз вакцини проти AstraZeneca. Втім через побічні ефекти уряд вирішив відмовитися від цього препарату.

Що зроблять з рештою доз

Зараз вакцину AstraZeneca в Іспанії використовують для завершення щеплення населення у віці від 60 до 69 років. Препарат цієї компанії дозволили вводити тільки літнім людям. Станом на сьогодні, 78% таких іспанців пройшли повний курс імунізації від COVID-19.

Решту доз препарату Іспанія передасть "третім країнам" через механізм COVAX.

Остання партія AstraZeneca в Іспанію прибула на початку липня 2021 року. Загалом, там майже 4 мільйони людей щепились цією вакциною.

Цікаво! Загалом країна отримала 10 мільйонів доз вакцини.

Побічні ефекти від AstraZeneca

На початку березня низка країн призупинила щеплення вакциною від AstraZeneca після повідомлень про можливі побічні ефекти. Втім лише після заяв ВООЗ та інших медичних регуляторів щодо безпечності препарату – більшість із них відновила вакцинацію.

Однак всіх почало турбувати питання щодо ймовірного зв'язку між щепленням і тромбами. Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) не рекомендувало вакцинуватись проти коронавірусу вакциною від AstraZeneca людям з рідкісними кровотечами в анамнезі. Все через рідкі випадки утворення тромбів. Однак такі наголосило, що такий зв'язок наразі не доведений.

У міжнародних відомствах наголошують, що ці випадки – вкрай рідкісні, а людей із тромбозом можна лікувати.

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