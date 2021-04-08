Іспанія буде вводити вакцину проти коронавірусу AstraZeneca тільки людям старше 60 років. Також Південна Корея оголосила про призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca осіб до 60 років.

Міністр охорони здоров'я Кароліна Даріас повідомила про зміну стратегії вакцинації проти коронавірусу.

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Стратегія вакцинації змінюється, і з завтрашнього дня тільки люди старше 60 років будуть вакциновані AstraZeneca,

– сказала Кароліна Даріас.

За її словами, рішення щодо того, чи вводити другу дозу вакцину тим, хто вже отримав першу буде прийнято дещо пізніше.

Нагадаємо, що днями Європейське агентство з лікарських засобів повідомило, що йому відомо про 169 випадків рідкісного розладу згортання крові на 34 мільйони доз. Найчастіше розлади спостерігалися у жінок до 60 років та протягом двох тижнів після ін’єкції.

Зауважимо, що 8 квітня регулятор ЄС визнав тромбоз "вкрай рідкісним" побічним ефектом вакцини AstraZeneca.

Також у Південній Кореї призупинили вакцинацію препаратом AstraZeneca людей до 60 років, пише US News.



Порівняння вакцин проти COVID-19 / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу