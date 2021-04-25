Бувши хворим з температурою близько 40, чоловік прийшов на роботу та погрожував, що заразить колег. При цьому він знімав маску та голосно кашляв.

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У поліції повідомляють, що зловмиснику вдалося передати інфекцію безпосередньо 8 особам. Ще 14 людей підхопили коронавірус побічно.

Незважаючи ні на що, 40-річний іспанець продовжував вести звичний спосіб життя. Не змусив його замислитись навіть позитивний ПЛР-тест.

Зверніть увагу! Серед 22 заражених троє – немовлята. Малюкам був лише 1 рік.

Ситуація з коронавірусом в Іспанії: коротко