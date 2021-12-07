В Іспанії дозволили вакцинувати маленьких дітей проти коронавірусу

Регулюючі органи Іспанії дозволили вакцинацію маленьких дітей. Відтепер щеплення можуть зробити маленькі іспанці з 5-річного віку.

Комісія з питань громадського здоров’я схвалила щеплення дітей віком до 12 років після того, як вакцина Pfizer для цієї групи населення була підтверджена Європейським агентством з лікарських засобів (EMA). Вона розпочнеться з 15 грудня.

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У період з грудня по січень влада надасть 3,2 мільйона вакцин, яких буде достатньо, щоб зробити першу дозу щеплення практично всім дітям у віці від 5 до 11 років (3,3 мільйона). Другу дозу буде запропоновано через 8 тижнів.

Чому вакцинують дітей в Іспанії

У МОЗ Іспанії повідомили, що комісія схвалила вакцинацію цих вікових груп, щоб зменшити кількість захворювань серед дітей та скорити кількість заражень у сім'ях, та навчальних закладах.

Вікова група до 12 років була єдиною віковою групою, для якої в Іспанії ще не розпочалася кампанія вакцинації, і вона також має найвищий рівень захворюваності: 412 випадків на 100 000 жителів, що майже вдвічі перевищує середній показник по Іспанії (248) і більше ніж втричі вищий, ніж у підлітків (133) або у літніх (125).

Після дітей наступні групи з найбільшою кількістю виявлених випадків – це групи віком від 30 до 50 років, що збігається з віком більшості батьків цих дітей.

Вакцинація дітей в Україні

В Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу абсолютно всіх дітей у віці від 12 років.

Вакцинація проводиться препаратом Pfizer від Comirnaty.

Аби вакцинувати свою дитину, батьки повинні отримати направлення у свого педіатра або сімейного лікаря та взяти документ з собою у пункт щеплення.

Якщо дитину потрібно вакцинувати й від інших хвороб (до прикладу, проти грипу) – необхідно дотримуватись 14-денного інтервалу між введенням різних препаратів. Виняток – екстрена вакцинація.

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