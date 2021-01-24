В Іспанії розгорівся скандал через те, що військове керівництво країни вакцинувалося від коронавірусу поза чергою. Через це начальник Генерального штабу Збройних Сил генерал Мігель Анхель Вільярроя вже пішов у відставку.

Не виключено, що серія відставок продовжиться. Про це повідомляє видання The Guardian. До речі В Єгипті розпочали вакцинацію проти коронавірусу Що відомо про скандал з вакцинацією Причиною скандалу стала інформація про те, що іспанські військові й політичні чиновники вакцинувалися від COVID-19 раніше, ніж медичні працівники та люди похилого віку.

Щоб зберегти імідж збройних сил, генерал Вільярроя подав міністру оборони заяву про відставку.

Сам 63-річний генерал заявив, що він "ніколи не мав наміру скористатися невиправданими привілеями".

Втім, його відставку прийняла міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес. Хто ще пішов у відставку За день до відставки Вільярроя у МВС Іспанії звільнили підполковника, який за даними внутрішнього розслідування вакцинувався позачергово. У недотриманні порядку вакцинації підозрюють також ще кількох військових чиновників. Тож не виключено, що серія відставок продовжиться. Зверніть увагу! Влада Іспанії створить спеціальну картотеку з іменами людей, які відмовляться вакцинуватися від коронавірусу. Доступ до реєстру отримають всі країни Євросоюзу. Детальніше – читайте за посиланням.