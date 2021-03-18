Парламент Іспанії схвалив законопроєкт про легалізацію евтаназії. Це четверта країна в Європейському Союзі, яка її узаконила.

За ініціативу проголосували 202 депутати нижньої палати парламенту. 141 людина була проти, ще двоє – утрималось.

До теми В Україні збільшать кількість операцій з трансплантації вдвічі, – МОЗ

Закон вступить в дію через 3 місяці. До цього часу влада повинна сформувати спеціальні органи, які будуть займатися розглядом і затвердженням запитів.

Хто зможе подати запит на евтаназію в Іспанії:

Про евтаназію може попросити будь-який повнолітній громадянин Іспанії.

Також заявку може подати резидент, який легально проживає в країні та перебуває "при здоровому розумі й твердій пам’яті".

Сьогодні важливий день: ми рухаємося до визнання прав людини. Ми рухаємося до того, щоб наше суспільство стало більш гуманним і справедливим,

– заявила міністерка охорони здоров’я Іспанії Кароліна Даріас.

Чому Іспанія вирішила схвалити евтаназію

Іспанія легалізувала евтаназію завдяки зусиллям громадськості у відповідь на низку гучних справ. Зокрема через справу паралізованого внаслідок нещасного випадку моряка Рамона Сампедро. Про його історію розповіли в оскароносному фільмі 2004 року "Море всередині".

Він 30 років через суд вимагав права на мирний і безболісний відхід життя, але програв. Тож помер у 1998 році за допомогою своєї подруги Рамони Манейро. Її заарештували, але справу закрили через відсутність доказів. Коли минув термін давності справи, Манейро визнала свою роль в смерті Сампедро.

Згідно з опитуванням 2019 року, за декриміналізацію евтаназії виступають майже 90% іспанців.

На території ЄС евтаназія легалізована ще в Бельгії, Люксембурзі та Нідерландах.