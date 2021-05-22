Раніше Іпанія обмежила використання вакцини AstraZeneca через дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених.

Читайте також Коронавірус в Україні: 4 тисячі інфікованих, 178 – померли

Після цього близько 1,5 мільйона людей віком до 60 років опинилися у невизначеній ситуації, адже вже отримали першу дозу від AstraZeneca. Громадяни за новими правилами не могли завершити вакцинацію нею ж.

Люди зможуть обрати Pfizer або AstraZeneca.

Комітет з питань біоетики вирішив, що таким людям потрібно дати вибір між тим, щоб отримати другу дозу вакциною Pfizer, або знову вакциною AstraZeneca.

Комісія з питань охорони здоров’я наполягала на першому варіанті.

Водночас Комітет, до складу якого входять представники МОЗ та автономних регіонів, заявив, що отримання другої дози AstraZeneca також має бути дозволеним.

Голова комітету зазначив, що рекомендованим є варіант саме з другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech, а можливість повторного щеплення AstraZeneca залишають лише на випадок відмови пацієнта.

Етично і законно буде рекомендувати, що люди, які відмовляються вакцинуватися за комбінованою схемою, можуть підписати документ про інформовану згоду, затверджуючи, що вони відмовляються від такого варіанта щеплення, і що вони знають про ризик тромбозу, який пов’язують з вакциною Vaxzevria (назва препарату AstraZeneca),

– заявили у Комітеті.

У ВООЗ не рекомендують комбінувати різні вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не рекомендує проводити щеплення вакцинами від двох різних виробників – задля прискорення процесу вакцинації.

Офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс заявила, що наявних даних недостатньо, щоб сказати, чи можлива комбінація різних препаратів.

Дані взяті з DW