Раніше Іпанія обмежила використання вакцини AstraZeneca через дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених.

Читайте також Коронавірус в Україні: 4 тисячі інфікованих, 178 – померли

Після цього близько 1,5 мільйона людей віком до 60 років опинилися у невизначеній ситуації, адже вже отримали першу дозу від AstraZeneca. Громадяни за новими правилами не могли завершити вакцинацію нею ж.

Люди зможуть обрати Pfizer або AstraZeneca.

  • Комітет з питань біоетики вирішив, що таким людям потрібно дати вибір між тим, щоб отримати другу дозу вакциною Pfizer, або знову вакциною AstraZeneca.
  • Комісія з питань охорони здоров’я наполягала на першому варіанті. 
  • Водночас Комітет, до складу якого входять представники МОЗ та автономних регіонів, заявив, що отримання другої дози AstraZeneca також має бути дозволеним.
  • Голова комітету зазначив, що рекомендованим є варіант саме з другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech, а можливість повторного щеплення AstraZeneca залишають лише на випадок відмови пацієнта.

Етично і законно буде рекомендувати, що люди, які відмовляються вакцинуватися за комбінованою схемою, можуть підписати документ про інформовану згоду, затверджуючи, що вони відмовляються від такого варіанта щеплення, і що вони знають про ризик тромбозу, який пов’язують з вакциною Vaxzevria (назва препарату AstraZeneca),
– заявили у Комітеті.

У ВООЗ не рекомендують комбінувати різні вакцини від COVID-19

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не рекомендує проводити щеплення вакцинами від двох різних виробників – задля прискорення процесу вакцинації. 

Офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс заявила, що наявних даних недостатньо, щоб сказати, чи можлива комбінація різних препаратів.

Дані взяті з DW