В Іспанії людям до 60, які не завершили вакцинацію AstraZeneca, дозволять отримати Pfizer

В Іспанії Комітет з питань біоетики вирішив, що люди віком до 60 років, які вже отримали першу дозу вакцини AstraZeneca і постраждали від побічних ефектів, можуть отримати другу дозу вакциною Pfizer-BioNTech.
Раніше Іпанія обмежила використання вакцини AstraZeneca через дуже рідкісні випадки тромбозу у щеплених.
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Після цього близько 1,5 мільйона людей віком до 60 років опинилися у невизначеній ситуації, адже вже отримали першу дозу від AstraZeneca. Громадяни за новими правилами не могли завершити вакцинацію нею ж.
Люди зможуть обрати Pfizer або AstraZeneca.
- Комітет з питань біоетики вирішив, що таким людям потрібно дати вибір між тим, щоб отримати другу дозу вакциною Pfizer, або знову вакциною AstraZeneca.
- Комісія з питань охорони здоров’я наполягала на першому варіанті.
- Водночас Комітет, до складу якого входять представники МОЗ та автономних регіонів, заявив, що отримання другої дози AstraZeneca також має бути дозволеним.
- Голова комітету зазначив, що рекомендованим є варіант саме з другою дозою вакцини Pfizer-BioNTech, а можливість повторного щеплення AstraZeneca залишають лише на випадок відмови пацієнта.
Етично і законно буде рекомендувати, що люди, які відмовляються вакцинуватися за комбінованою схемою, можуть підписати документ про інформовану згоду, затверджуючи, що вони відмовляються від такого варіанта щеплення, і що вони знають про ризик тромбозу, який пов’язують з вакциною Vaxzevria (назва препарату AstraZeneca),
– заявили у Комітеті.
У ВООЗ не рекомендують комбінувати різні вакцини від COVID-19
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не рекомендує проводити щеплення вакцинами від двох різних виробників – задля прискорення процесу вакцинації.
Офіційна представниця ВООЗ Маргарет Харріс заявила, що наявних даних недостатньо, щоб сказати, чи можлива комбінація різних препаратів.
Дані взяті з DW