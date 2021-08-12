Фестивалі Vida, Canet Rock і Cruïlla, які проходили в червні – липні, відвідали понад 50 тисяч осіб, в результаті COVID-19 заразилися 2279 відвідувачів.

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Спалах коронавірусу в Іспанії через концерти

Це на 76% більше в порівнянні з показниками зараження серед жителів регіону, які не відвідували концерти, і на 58% більше, ніж очікували органи охорони здоров'я Каталонії, даючи дозвіл на проведення масових заходів.

Міністр охорони здоров'я регіону Карме Кабесас (Carme Cabezas) заявила, що фестивалі вплинули на рівень захворюваності в Каталонії, в тому числі тому, що вони відбулися на підйомі чергової хвилі COVID-19, пов'язаної з штамом Дельта

Широкому поширенню інфекції на концертах багато в чому сприяли самі глядачі. Всі учасники фестивалів мали пред'явити негативний результат ПЛР-тесту і не знімати маску під час заходу. Однак фотозвіти з концертів показали, що багато глядачів проігнорували заходи безпеки.

Коронавірус в Іспанія