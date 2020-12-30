В Іспанії спеціальний сенсор відстежує COVID-19 у повітрі: як працює пристрій
В Іспанії з'явився спеціальний сенсор, який відстежуватиме COVID-19 у повітрі. Його розробили дослідники з політехнічного університету Валенсії. Наразі пристрій є лише прототипом.
► Для чого розробили пристрій
За допомогою сенсору можна оцінити якість повітря. У такий спосіб він на ранньому етапі виявлятиме коронавірус всередині приміщень, повідомляє Medical Express.
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► З чого він складається
У ньому є вірусоподібні частинки (VLP), які імітують вірус, але не склад цього геному – якщо простіше, вони не інфекційні.
Вони складаються з:
- білка спікули;
- загорнутого білка;
- мажоритарного білка його мембрани;
- білка нуклеокапсиду.
Усі ці елементи є елементами коронавірусу. У такий спосіб пристрій і є ефективним.
► Як працює сенсор
У пристрої є попереджувальний сигнал. Він спрацює тоді, коли в повітрі буде критична концентрація вірусу.
Наразі роботу біосенсору оцінюють у лікарнях. Якщо тестування буде успішним – технологія буде не дорогою та простою у використанні.
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