В Іспанії з'явився спеціальний сенсор, який відстежуватиме COVID-19 у повітрі. Його розробили дослідники з політехнічного університету Валенсії. Наразі пристрій є лише прототипом.

► Для чого розробили пристрій

За допомогою сенсору можна оцінити якість повітря. У такий спосіб він на ранньому етапі виявлятиме коронавірус всередині приміщень, повідомляє Medical Express.

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► З чого він складається

У ньому є вірусоподібні частинки (VLP), які імітують вірус, але не склад цього геному – якщо простіше, вони не інфекційні.

Вони складаються з:

білка спікули;

загорнутого білка;

мажоритарного білка його мембрани;

білка нуклеокапсиду.

Усі ці елементи є елементами коронавірусу. У такий спосіб пристрій і є ефективним.

► Як працює сенсор

У пристрої є попереджувальний сигнал. Він спрацює тоді, коли в повітрі буде критична концентрація вірусу.

Наразі роботу біосенсору оцінюють у лікарнях. Якщо тестування буде успішним – технологія буде не дорогою та простою у використанні.