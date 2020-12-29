Влада Іспанії планує розпочати ведення спеціальної картотеки з іменами людей, які відмовились зробити щеплення вакциною проти коронавірусу. Доступ до реєстру отримають всі країни Євросоюзу

В Іспанії створять реєстр громадян, які відмовилися робити щеплення від коронавірусу. Про це заявив міністр охорони здоровʼя країни Сальвадор Ілла, пише видання ВВС.

Читайте також У ВООЗ попередили, що світу доведеться навчитись жити з коронавірусом: яка доля у COVID-19

Буде створено реєстр, який буде передаватися нашим європейським партнерам, тих людей, які відмовилися від запропонованої вакцини,

– сказав Сальвадор Ілла.